فندق في دبي يطرح منصة مزادات لشراء ليال فندقية وباقات ضيافة

طرح فندق «بلازو ڤيرساتشي» منصة مبتكرة للمزادات على موقعه الشبكي، تُتيح للضيوف والراغبين تقديم عروض أسعار لشراء الليالي الفندقية، إلى جانب باقة من تجارب الضيافة المتنوعة في منشآت فندقية فاخرة.

وقال المدير التنفيذي لفندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» ومؤسس «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن المنصة الجديدة والمبتكرة، تُشكّل سابقة من نوعها في العالم، حيث سيتمكّن الضيوف من تقديم عروض الأسعار لشراء الإقامة في الفندق من خلال عمليّة الحجز الجديدة التي تناسب احتياجات كل ضيف وبالسعر الذي يُحدّده.

وأضاف درويش أن المنصة المبتكرة تم طرحها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» أبوابه أمام الضيوف والنزلاء.

وأوضح الفندق في بيان صحافي، أنه مع إطلاق المنصة في اليوم، أصبح بإمكان الضيوف بدء المزايدة على العروض، التي تشمل عطلات مع الإقامة لليلتَين في الفندق، ثم ثلاث ليالٍ في جزيرة موريشيوس أو المالديف، إضافة إلى العضوية لسنة كاملة في مرافق الاستجمام في «بلازو ڤيرساتشي دبي».

وبين درويس أن العروض تشمل وجبات غداء لشخصين وخدمات مرافق «السبا»، وغيرها من المزايا الأخرى.

ووفقا للبيان، فإن هناك سبعة غروض، حيث تبدأ المزايدة على العرض الأول الذي يتيح الإقامة لمدة خمس ليال، من 600 درهم، ويشمل العرض عطلة إقامة لليلتَين في فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي»، يليها إقامة لثلاث ليالٍ في موريشيوس.

أما المزايدة على العرض الثاني الذي يتيح الإقامة لأربع ليال، فتبدأ من 600 درهم، للإقامة لليلتَين في فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي»، يليها إقامة لليلتَين في المالديف.

وبالنسبة للمزايدة على العرض الثالث الذي يتيح الإقامة لثلاث ليال في فيلا فاخرة تابعة لفندق «بلازو ڤيرساتشي دبي»، فإنها تبدأ من 1000 درهم، فيما المزايدة على العرض الرابع الذي يتيح الإقامة لثلاث ليالٍ في الجناح الإمبراطوري في «بلازو ڤيرساتشي دبي»، تبدأ من 2000 درهم.

وأوضح البيان أن العرض الخامس يتيح الفوز بعشاء سهرة رأس السنة لأربعة أشخاص في حفل «السيرك الذهبي» وتبدأ المزايدة من 500 درهم، أما العرض السادس فهو عشاء عيد الميلاد لأربعة أشخاص في مطعم ڤانيتاس في فندق «بلازو»، ويبدأ السعر من 300 درهم، أما العرض السابع فيتيح الإقامة في غرفة بديكور يحمل توقيع «فيرساتشي» لشخصَين، بسعر يبدأ من 100 درهم.

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