بنسب تصل 50% .. تعاونية الشارقة تطرح تخفيضات على 20 ألف سلعة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الشارقة، أمس، عن اطلاقها حملة تخفيضات على أكثر من 20 ألف منتج وبنسب تخفيضات تصل إلى 50% وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل ، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

وقال المدير التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، إن " حملات التخفيضات التي يطلق عليها اسم "في حب الإمارات " تأتي ضمن من المبادرات التي أطلقتها تعاونية الشارقة بهذه المناسبة".

وأفاد بأن الحملة تشمل خصومات على الأسعار في كافة منافذ البيع التابعة لها والبالغ 45 منفذا بنسبة تصل إلى 50% على 50 منتجاً يوميا طوال فترة الحملة، إلى جانب العروض الخاصة بموقع التجارة الإلكتروني والتي تصل أيضا نسبتها إلى 50% على جميع الأقسام أيام 25 ، 26، و 30 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن "المتسوقين طيلة أيام الحملة سيتمكنون من الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج مكافآت تعاونيتي على أكثر من 2500 منتج، علاوة على اختيار 50 فائز كل منهم سيحصل على 50 ألف نقطة ضمن برنامج مكافآت تعاونيتي والتي تتيح للمتسوقين تحويلها لمشتريات، وسيتم السحب على الفائزين بتاريخ 7 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن "حملات العروض تشمل مبادرة تحمل شعار" تعدد الثقافات " تتضمن عروضاً حصرية أسبوعية لمنتجات عدد من الدول، مع توفير تشكيلة من المنتجات الخاصة لكل ثقافة، وقد خصص الأسبوع الأول لمنتجات الشرق الأوسط ، فيما حدد أسبوعاً للمنتجات الهندية، و أسبوعاً ثالثاً لمنتجات جنوب شرق آسيا ، أما الأسبوع الرابع فتم تخصيصه للمنتجات الأوروبية، على أن تختتم الاحتفالية بمنتجات الأسبوع الخامس والسادس تم تخصيصها بشكل أساسي للإمارات بمناسبة اليوم الوطني.

وأوضح أن " التعاونية ستقدم للمتسوقين طيلة فترة الحملة جملة متنوعة من الفعاليات والمسابقات والأنشطة الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأسئلة يومية على خاصية الستوري في حساب التعاونية على الإنستغرام @shjcoop ، تمكن المتسوقين من ربح الجوائز كبطاقات هدية والهواتف النقالة والأجهزة المحمولة، وأطقم ذهب وغيرها.

كما ستضم فروع التعاونية الفعاليات المختلفة تستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل كفعالية القسائم الطائرة في فرع السويحات ، وفعالية جدار الموزاييك ، والتي يقوم من خلالها المتسوقين من التقاط الصور المجانية والفورية ومشاركتها على جدار حب الإمارات في فرع مركز الرحمانية التجاري لتشكيل خريطة دولة الإمارات.

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