1.52 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.52 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 321 مبايعة بقيمة 932.99 مليون درهم، منها 43 مبايعة لأراض بقيمة 383.08 مليون درهم و278 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 549.91 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 555.52 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 34.7 مليون درهم.

ووفقا لبيان للدائرة، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها خمسة مبايعات أيضا بقيمة 12 مليون درهم.



وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 33 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.



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