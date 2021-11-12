أسعار فنادق دبي الأعلى منذ 2018

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن السوق الفندقية في دبي سجلت أعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامناً مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي». ووفقاً للبيانات الأولية لشهر أكتوبر الماضي، فقد ذكرت «إس تي آر» في تقريرها أن متوسط الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى نحو 81.6%، مشيرة إلى أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، الذي بلغ نحو 776 درهماً. وبحسب بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 درهماً خلال شهر أكتوبر 2021.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي، في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

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