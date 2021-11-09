مشاركون في «سيتي سكيب»: عقارات دبي تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

شهد معرض «سيتي سكيب 2021»، الذي انطلقت فعالياته حضورياً في موقع «إكسبو 2020 دبي»، أمس، إقبالاً كثيفاً من الزوار، للتعرف إلى فرص الاستثمار العقاري.

وقال مشاركون لـ«الإمارات اليوم»، إن الدورة الحالية من المعرض تعد استثنائية بكل المعايير، كونه يقام للمرة الأولى في معرض «إكسبو» العالمي الذي تستضيفه دبي، ويؤكد عودة السوق العقارية في الإمارة إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن تجاوزت تداعياتها وتعافت من آثارها، مشيرين إلى أن تزامن «سيتي سكيب» مع «إكسبو 2020»، أعطى زخماً للمعرض، وساعد المطورين في الوصول إلى فئات أوسع من المستثمرين.

افتتاح

وتفصيلاً، افتتح المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، مطر الطاير، النسخة الاستثنائية من معرض «سيتي سكيب» العالمي بدورته الـ21، أمس، التي تستمر حتى يوم غد في مركز دبي للمعارض بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بحضور مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، وعدد من المديرين التنفيذيين.

إقبال كثيف

وشهد الحدث العالمي في يومه الأول إقبالاً كثيفاً من زوار «إكسبو 2020 دبي»، الذين تعرفوا إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها «سيتي سكيب»، والتي تميّزت بالتنوع، وملاءمتها لمختلف فئات المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري واحتياجاتهم، سواء كانوا من المقيمين أو الزوار الدوليين.

ويعرض أكثر من 70 من مطوري العقارات، وشركات الهندسة المعمارية، ومؤسسات الاستشارات الرائدة في العالم، آخر ما وصلت إليه الأسواق العقارية من فرص وخدمات استثنائية، في «سيتي سكيب»، الذي يعدّ منصة فريدة وشاملة، تتيح للمستثمرين والمطورين، ومختلف أصحاب المصلحة، الالتقاء في مكان واحد، وتبادل المعرفة والتجارب، إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن عقارات تلبي احتياجاتهم.

تعافٍ

وقال نائب الرئيس للمبيعات في شركة «ديار» العقارية، ناصر الدين علي عامر، إن دورة العام الجاري من معرض «سيتي سكيب» تعد دورة استثنائية بكل المقاييس، مؤكداً أن السوق العقارية في دبي تشهد تعافياً كبيراً.

وأضاف أن «سيتي سكيب» يشكل منصة فريدة، تقدم فرصاً استثمارية نوعية، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يجذب آلاف الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد عودة الحياة الطبيعية إلى السوق العقارية في دبي، بعد أن تجاوزت تداعيات الجائحة وتعافيها من آثارها.

وتابع عامر: «لقد شهدنا فعلاً تجاوباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والمحليين الباحثين عن عقارات نوعية، ذات أسعار مدروسة، بما يرسّخ مستوى الثقة بجودة المشروعات التي تطرحها دبي».

تمكين

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، إن إقامة معرض «سيتي سكيب 2021» في مركز دبي للمعارض بموقع «إكسبو 2020 دبي»، يضع القطاع العقاري المحلي في قلب اهتمام العالم، من خلال تمكين المطورين العقاريين من الوصول إلى فئات أوسع وأكبر من المستثمرين المشاركين والزائرين لأكبر معرض تستضيفه دولة الإمارات حتى الآن.

وأضاف أن تنظيم «سيتي سكيب» حضورياً، يؤكد عودة السوق العقارية في دبي إلى طبيعتها ومعدلاتها قبل الجائحة، بعد أن تعافت من تداعياتها.

استجابة سريعة

بدوره، قال مؤسس مجموعة «إيه إتش إس»، عباس سجواني، التي تعد المجموعة الأم لشركة «إيه إتش إس» العقارية، التي أعلنت بدء أعمالها في سوق دبي، أمس، إن الاستجابة السريعة والحلول الناجحة التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة الجائحة، أسهمت بشكل كبير في استقطاب المستثمرين الأكثر ثراء في العالم، الذين يواصلون القدوم إلى الإمارة لشراء أغلى العقارات في مواقع حيوية، منها «نخلة جميرا» و«جميرا باي».

وأشار سجواني إلى أن إطلاق الشركة جاء في وقت مثالي تعيشه إمارة دبي، التي ترحب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بعد تجاوزها آثار الجائحة، ما أسهم في زيادة أعداد المشترين النهائيين من أصحاب الثروات، الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى دبي والعيش فيها، والذي من شأنه أن يعزز الطلب على العقارات الفاخرة.

تصنيف 150 ألف عقار في دبي

قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، إن الإمارة تقع ضمن أكثر 10 مدن في العالم في مجال التسجيل العقاري، بحسب تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وأضاف المري، في تصريحات صحافية على هامش المشاركة في معرض «سيتي سكيب 2021»، أن الدائرة انتهت من مسح وتصنيف 150 ألف عقار في الإمارة، ضمن مشروع المسح الميداني الذي تم إطلاقه عام 2015.

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