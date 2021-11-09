«إعمار مولز» تحقّق مليار درهم صافي أرباحها خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إعمار مولز»، المُدرجة في سوق دبي المالي، تسجيلها صافي أرباح وصل إلى 1.07 مليار درهم (291 مليون دولار)، وذلك عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، فيما بلغت إيراداتها 3.191 مليارات درهم (869 مليون دولار).

وأعلنت «إعمار مولز» تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر 2021) بقيمة 448 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 1.143 مليار درهم.

بدورها، حققت منصة «نمشي» الإلكترونية المتخصصة في تجارة منتجات الموضة وأسلوب الحياة عبر الإنترنت، والمملوكة بالكامل لـ«إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 320 مليون درهم، خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأكدت «إعمار مولز» في بيان أمس، أن مستويات الإشغال في أصولها المتمثلة في «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، ومجمّع الذهب والألماس، و«سوق البحر»، ومراكز التسوّق ضمن المجمّعات، حافظت على مرونتها طيلة الربع الثالث من عام 2021 بنسبة قدرها 91%.

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