السعة المقعدية في مطارات الدولة الأعلى منذ بدء جائحة «كوفيدــ19»

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال نحو 976 ألف مقعد على الرحلات الجوية، وذلك خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من نوفمبر الجاري، مقابل نحو 917 ألف مقعد في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 6.4% تعتبر الأعلى منذ بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيدــ19».

وبحسب البيانات التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فإن مستويات السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة 103% مقارنة بالأسبوع ذاته من العام 2020، إلا أنها لاتزال أقل بنسبة 33% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في نوفمبر 2019.

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» ستشغل 820.5 ألف مقعد على متن رحلاتها خلال الأسبوع الذي بدأ من الأول من نوفمبر الجاري، بنمو نسبته 8.4%، مقارنة مع 756.6 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي سبقه، في ما تشغل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نحو 3.2 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 3.1 ملايين مقعد في الأسبوع السابق.

ووفقاً للبيانات، تستحوذ السوق الإماراتية على نحو 30% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل.