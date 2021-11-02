«تعاونية الاتحاد» تطرح تخفيضات بنسب تتجاوز 50%

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن طرح مبادرات جديدة بمناسبة الاحتفالات بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، موضحة أن المبادرات تشمل رصد 50 مليون درهم لتخفيض أسعار 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتجاوز 50% ولفترة تستمر 100 يوم.

سحوبات

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن المبادرات، إن عروض التخفيضات الجديدة ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري، مع سحوبات على جوائز يومية تشمل 50 فائزاً بهواتف ذكية، و50 فائزاً بسبائك ذهبية، فضلاً عن 50 ألف نقطة تميز، و50 دراجة جبلية، إضافة إلى مبادرة مخصصة لمواليد عام 1971 بإهدائهم بطاقة «أفضل» الشرائية بمبلغ يصل إلى 500 درهم للتسوق مجاناً، علاوة على السحوبات والجوائز الأخرى التي تم تخصيصها للمتسوقين عبر المتجر الذكي للتعاونية.

وأضاف أن المبادرات تشمل أيضاً تخفيضات بنسب تصل إلى 50% على أكثر من ألف سلعة على منصة التجارة الإلكترونية للتعاونية، علاوة على مبادرة تتعلق بإتاحة التوصيل المجاني لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق المتجر الذكي خلال اليوم الوطني للدولة.

سلع

وبين الفلاسي أن العروض تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، أبرزها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات، لافتاً إلى أن الحملات الترويجية تراعي التعدد والتنوع الثقافي والسكاني في الدولة، بحيث تلبي احتياجات جميع الجاليات.

وأفاد الفلاسي، بأن التعاونية ستطلق مع عروض التخفيضات بيانات للمستهلكين توضح كميات السلع المتاحة لكل سلعة من تلك المشمولة بالتخفيضات، ما يتيح معايير أكثر وضوحاً للتخفيضات المتوافرة لكل السلع في المستودعات.

وأكد أن التعاونية تتعاقد مع الموردين والوكلاء المعتمدين وأصحاب الوكالات المعتمدة للمنتجات ضمن شروط وإجراءات مشددة، لافتاً إلى أنه يتم التأكد يومياً من الشهادات الصحية للمنتجات إلى جانب شهادات المنشأ والجمارك والجهات الرقابية في الدولة أو خارجها.

• عروض التخفيضات الجديدة تنطلق 10 نوفمبر.

مجمع جديد

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن التعاونية تستعد لإطلاق مجمع تجاري وسكني تتولى إدارته جمعية أم القيوين خلال بداية العام المقبل، بكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون درهم.

وأضاف أن المجمع الجديد في أم القيوين سيتم إنشاؤه وفق مفاهيم متطورة حديثة لقطاع تجارة التجزئة، مشيرة إلى أن نسب التوطين فيه ستصل إلى 30% عند إطلاقه.

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