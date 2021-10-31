«ميبل إنفست» تعتزم شراء 800 مليون سهم من أسهم «داماك»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة «داماك العقارية» عزم شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» -مقدم عرض الاستحواذ على كامل أسهم داماك- شراء 800 مليون سهم من أسهمها من خلال سوق دبي المالي خارج العرض المقدم.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن شراء شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» لأسهمها سيتم وفقا لما يلي:

- أن تتم عملية الشراء من خلال السوق وخارج العرض من خلال التداول داخل القاعة.

- سيضع مقدم العرض عدة طلبات شراء للسوق على سعر 1.4 درهم.

- ستتم عمليات الشراء خلال فترة العرض والتي بدأت في 29 أكتوبر 2021.

- سيكون لمقدم العرض الحق بالتوقف عن وضع طلبات شراء في أي وقت خلال فترة العرض (كما هي معرفة في مستند العرض)، وذلك حتى وان لم يتم الوصول إلى 800 مليون سهم، على أن يقوم مقدم العرض بالإفصاح عن ذلك قبل يوم عمل واحد من قرار التوقف عن وضع طلبات شراء.

وأوضحت الشركة أن مقدم العرض سيقوم بالإفصاح للسوق فور اكتمال الحصول على كمية الأسهم المراد شراؤها، مشيرة إلى أن العرض سيبقى ساريا بالطرق التقليدية وكما هو موصوف في مستند العرض المؤرخ في 28 أكتوبر 2021، بما في ذلك قدرة المساهمين على قبول العرض من خلال إكمال وتقديم نموذج قبول وتحويل، وذلك خلال المدد وبالطرق المذكورة في مستند العرض.

وأضافت أن مقدم العرض ومقدم العرض النهائي سيلتزمان بمتطلبات وقواعد الإفصاح والشفافية والتداول الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

يشار إلى أن «داماك العقارية» قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تلقيها مستند عرض الاستحواذ المعدل المقدم من قبل شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» للاستحواذ على كامل رأس مالها المصدر، بالإضافة لنموذج القبول والتحويل.

ووفقا لمستند العرض، سيتم الاستحواذ على أسهم شركة «داماك» والتي تشكل ما لا يقل عن 700.2 مليون سهم والتي تمثل 11.57% من رأس مالها وعلى ما لا يزيد على 1.3 مليار سهم ما يعادل 21.57%. مقابل 1.4 درهم لكل سهم.

ووفقا لمستند العرض تحتفظ شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» ومقدم العرض النهائي بالحق في شراء أسهم شركة داماك خارج نطاق العرض، وقد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء الأسهم في سوق دبي المالي.

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