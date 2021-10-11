مؤشر الأعمال.. إصدار 553 رخصة تاجر في دبي خلال أغسطس

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تشهد رخصة تاجر - التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي، وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي - اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 553 رخصة خلال أغسطس الماضي، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوّق الإلكتروني في دبي.

وأفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بأن رخص تاجر الصادرة الشهر الماضي، تميزت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، التي جاء في مقدمتها الرخص المتعلقة بالأنشطة المهنية بنسبة 80%، تبعتها «التجارية» بنسبة 20%.

وأوضح التقرير أن أبرز أنشطة رخصة تاجر الصادرة خلال أغسطس 2021، ركزت على تقنية المعلومات، ومجموعة الملابس الجاهزة، والخياطة النسائية والتصميم، وإدارة المنشآت والمرافق، والمشاغل اليدوية، والخياطة الرجالية والتصميم، والمطاعم والمقاهي، ومجموعة الحفلات، وخدمات النشر والطباعة، والوساطة التجارية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر، منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى الآن، وصل إلى 14 ألفاً و175 رخصة، ما يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وتهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

كما تهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، بينما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

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