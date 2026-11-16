1.75 مليون درهم جوائز «رأس الخيمة للإبداع» لدعم الابتكار والمشاريع الواعدة

أعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، إطلاق جائزة «رأس الخيمة للإبداع»، بفئتي «المأكولات والمشروبات» في دورتها الثانية، و«الحلول الذكية» في دورتها الأولى.

وتتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لفئة «المأكولات والمشروبات» مليون درهم، حيث يحصل الفائز على موقع تجاري في أبراج جلفار، إلى جانب رخصة تجارية. فيما تبلغ قيمة جائزة فئة «الحلول الذكية» 750 ألف درهم.

وتشمل مزايا الجائزتين الإعفاء من إيجار الموقع ورسوم الرخصة التجارية لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تقديم الدعم التسويقي والترويجي، والاستشارات القانونية، والدعم التقني لتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وأشار النعيمي إلى أن باب التسجيل للمشاركة في الجائزتين فُتح اعتباراً من اليوم، 16 نوفمبر 2026، ويستمر حتى 10 يناير 2027، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: https://www.raktalentaward.ae

وتُقام جائزة «رأس الخيمة للإبداع» برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وشركة رأس الخيمة العقارية، ومدينة رأس الخيمة للابتكار، فيما تتولى مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب تنظيمها، بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض.