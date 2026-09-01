إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات أعمال إماراتيات في أبوظبي

كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت بيانات «السلطة» إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنة بـ2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات، خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، وشملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل الرخص الاقتصادية العادية و«تاجر أبوظبي» و«المهن الحرة»، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار.

وتشمل أيضاً الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

وقال المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، محمد منيف المنصوري، إن استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي، مجدداً الالتزام بمواصلة تطوير الخدمات لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم تحقيق التنمية المستدامة.