تصرفات عقارات دبي تسجل 2.3 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 628.56 مليون درهم، منها 14 مبايعة لأراضٍ بقيمة 71.03 مليون درهم، و215 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 557.53 مليون درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة». وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 3» بتسجيلها مبايعتين بقيمة أربعة ملايين درهم.

مبايعات الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.68 مليار درهم، منها 14 رهناً لأراضٍ بقيمة 397.54 مليون درهم، و119 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، كان أهمها في منطقة «النهدة الثانية» بقيمة 320 مليون درهم، وأخرى في منطقة «القصيص الصناعية الخامسة» بقيمة 159 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 20.44 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البدع» بقيمة سبعة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بقيمة أربعة ملايين درهم.

7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر الجاري، أكثر من 7.1 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1465 مبايعة بقيمة 3.67 مليارات درهم، منها 158 مبايعة لأراضٍ بقيمة 586.15 مليون درهم، و1307 مبايعات لشقق وفلل بـ3.08 مليارات درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.12 مليارات درهم، منها 55 رهناً لأراضٍ، و314 رهناً لفلل وشقق. أما الهبات فشهدت تسجيل 125 هبة بقيمة 340.04 مليون درهم.

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