تسجيل 317 مبايعة عقارية في دبي بـ 824.5 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.1 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 317 مبايعة بقيمة 824.57 مليون درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ بقيمة 133.2 مليون درهم و288 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 691.38 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 238.15 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 29 هبة بقيمة 79.13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي مبايعتين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد: الأولى بقيمة 33 مليون درهم، والثانية بـ27 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بتسعة ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها خمس مبايعات بـ21 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة نخلة جميرا: الأولى بقيمة 43 مليون درهم، والأخرى بقيمة 20 مليون درهم، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الكفاف.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وثالثة في منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

من جهة أخرى، أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لـ«أراضي دبي»، بأنه تلقى تبرعاً بقيمة 100 ألف درهم، من مطوّر عقاري، وذلك لمصلحة «لجنة يد الخير» في المركز، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وتسلم القاضي في المركز، رئيس لجنة «يد الخير»، عبدالعزيز أنوهي، المبلغ من الجهة المتبرعة، منوهاً بهذه الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري التي تتماشى مع الأهداف الرئيسة لإنشاء وتأسيس «لجنة يد الخير»، المتمثلة في توفير الدعم والمساعدة للأسر المتعثرة في قضايا ايجارية، مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها.

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