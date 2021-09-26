أسواق للتجزئة تعلن عن خطة توسع مدتها 5 سنوات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أسواق البيع بالتجزئة، الشركة الرائدة وواحدة من أكثر العلامات التجارية المحلية الموثوقة والتي تقدم عروض تجزئة عالية الجودة في بيئة تسوق مميزة، عن خطة توسع مدتها خمسة سنوات في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك أسواق للتجزئة حاليًا 23 فرعًا في دبي، وستفتتح ثلاثة فروع جديدة في دبي قبل نهاية عام 2021.

وقال فرانك روكيه - الرئيس التنفيذي - أسواق للتجزئة إن "خطة الخمس سنوات التوسعية والتي وضعتها أسواق للتجزئة سوف تؤدي إلى مضاعفة الحصة السوقية للشركة بثلاثة أضعاف من خلال افتتاح فروع جديدة في أبو ظبي والعين والشارقة وعجمان وأم القيوين، والوصول إلى 100 متجر في الإمارات العربية المتحدة. تستند الخطة إلى تحليل مفصل للوضع الحالي وتحديد واضح لعوامل النجاح الرئيسية التي ستنقل أسواق من المستوى الحالي إلى مستوى انتشار أكبر في المستقبل مع الحفاظ على أفضل جودة وراحة تماشياً مع رؤية (أن تعتبر معيارا يحتذى به) لشركة في قطاع التجزئة من الطراز العالمي في المنطقة".

تشتهر أسواق للتجزئة ببرنامج الولاء الأكثر سخاء "وفا" والذي يقدم للعملاء ما يصل إلى 10٪ كاسترجاع نقدي على المشتريات الشهرية. كما وينجذب العملاء إلى سوبر ماركت أسواق لراحتهم وتجربة التسوق الودية.

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