«طيران الإمارات» تكثف عملياتها إلى الولايات المتحدة بـ 78 رحلة أسبوعياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، أنها ستكثف عملياتها إلى عدد من وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من أكتوبر المقبل، وذلك تلبية للنمو القوي في الطلب نتيجة تخفيف بروتوكولات الدخول الدولية وعودة الثقة بالسفر.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تكثيف العمليات، يتضمن تسيير 78 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة مع زيادة الرحلات إلى كل من بوسطن ودالاس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة كما يلي: بوسطن، خمس رحلات أسبوعياً مقابل أربع رحلات حالياً، دالاس، خمس رحلات أسبوعياً مقابل أربع رحلات حالياً، نيويورك، 12 رحلة أسبوعياً مقابل 11 رحلة أسبوعياً حالياً، سان فرانسيسكو، خمس رحلات أسبوعياً مقابل أربع رحلات حالياً، سياتل، خمس رحلات أسبوعياً مقابل أربع رحلات حالياً، واشنطن العاصمة، خمس رحلات أسبوعياً مقابل أربع رحلات حالياً.

وكانت «طيران الإمارات» استعادت معدلات رحلاتها اليومية لمستويات ما قبل الجائحة إلى كل من شيكاغو ولوس أنجلوس، وعلى خطي أثينا - نيوارك وميلانو - نيويورك.

وستشغل «طيران الإمارات» طائرات «A380» العملاقة، التي تعد خيار المسافرين المفضل لما توفره من منتجات تشمل الصالون الجوي و«الشاور سبا»، إلى الولايات المتحدة بمعدل 24 رحلة أسبوعياً (12 رحلة إلى نيويورك جي إف كيه، وسبع رحلات إلى لوس أنجلوس وخمس رحلات إلى واشنطن العاصمة)، اعتباراً من الشهر المقبل.

كما ستسير الناقلة، رحلات يومية إلى كل من بوسطن ودالاس وهيوستن وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة، إضافة إلى رحلتين يومياً إلى نيويورك مع بداية ديسمبر، تلبية للطلب المرتفع وتحديثات السفر، لتستعيد الناقلة بذلك أكثر من 90% من خدماتها إلى الولايات المتحدة مقارنة مع ما قبل الجائحة.

واعتباراً من نوفمبر، ستشغل «طيران الإمارات»، 35 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة بطائرات «A380»، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الفرص لاختبار العملاقة.

وستستخدم الناقلة «A380» على رحلاتها إلى نيويورك عبر ميلانو اعتباراً من 31 أكتوبر، ليصل معدل الرحلات إلى نيويورك التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى ثلاث رحلات يومياً.

وإضافة إلى لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، ستعود طائرة «A380» يومياً إلى سان فرانسيسكو اعتباراً من ديسمبر.

خيارات إضافية

مع إطلاق مزيد من الرحلات، أصبح لدى عملاء «طيران الإمارات»، الذين يسافرون من الولايات المتحدة وإليها، بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال أو زيارة العائلة والأصدقاء، خيارات إضافية لمواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وإضافة إلى ذلك، توفر اتفاقية الرمز المشترك مع «جت بلو» لعملاء الناقلة الاستفادة من وصول سلس إلى أكثر من 63 وجهة في الولايات المتحدة، وإلى أكثر من 100 وجهة من خلال «الإنترلاين» التي تربطها مع خطوط «ألاسكا» الجوية.

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