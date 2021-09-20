«الاقتصاد»: «إكسبو 2020 دبي» دفعة كبيرة للقطاع السياحي ومعدلات إشغال الفنادق

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت وزارة الاقتصاد عن تحقيق قطاع السياحة في دولة الإمارات معدلات إشغال سياحي في المنشآت الفندقية والسياحة، بلغت 62%، متفوقاً على الوجهات السياحية الرئيسة على مستوى العالم، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت في بيان لها، أمس، أن هذه النسبة تفوقت على أبرز 10 وجهات سياحية عالمياً، مثل الصين والولايات المتحدة، والمكسيك والمملكة المتحدة وتركيا.

وشدّد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على أهمية استضافة «إكسبو 2020 دبي»، في أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه سيعطي دفعة كبيرة للقطاع السياحي في الدولة، وسيحقق قفزات في مؤشرات نمو القطاع الفندقي، ومعدلات إشغال الفنادق والنشاط السياحي عموماً.

إشغال فندقي

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أن قطاع السياحة في دولة الإمارات حقق، خلال النصف الأول من العام الجاري، معدلات إشغال سياحي في المنشآت الفندقية والسياحة، بلغت 62%، متفوقاً على الوجهات السياحية الرئيسة على مستوى العالم، إذ جاءت هذه النسبة أعلى من مثيلتها في أبرز 10 وجهات سياحية عالمياً، مثل الصين التي حققت معدل 54%، والولايات المتحدة (45%)، والمكسيك (38%)، والمملكة المتحدة (37%)، وتركيا (36%).

وأضافت في بيان لها، أمس، أن المنشآت الفندقية والسياحية استقطبت، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.3 ملايين نزيل، بنمو بلغ 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وخلال فترة المقارنة نفسها، بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء نحو 35 مليون ليلة، بنمو بلغ 30%، كما ارتفع متوسط إقامة النزلاء إلى 4.1 ليالٍ بنمو 12.5%، وصاحب ذلك نمو عائدات المنشآت الفندقية بنسبة 31% لتصل إلى 11.3 مليار درهم، في وقت بلغ نصيب السياحة الداخلية أكثر من 30% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية.

تنوع المنتج

وأكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن النتائج الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة بأهمية قطاع السياحة رافداً رئيساً للاقتصاد، وتعكس متانة ومرونة قطاع السياحة الوطني، وتطور سوق السياحة الإماراتية وتنوع منتجاتها، وكفاءة الحملات الوطنية لتسليط الضوء على المقومات السياحية التي تتميز بها الدولة، والوجهات الفريدة والمتنوعة التي تزخر بها إمارات الدولة السبع، وتطور المرافق الفندقية وتميز خدمات الضيافة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد يمثل ثمرة لتضافر الجهود الحكومية المعنية بتطوير السياحة الداخلية، لجذب أعداد أكبر من السياح المحليين والخارجيين.

ثقة عالية

وأشار إلى أن هذه النتائج تزداد أهميتها في ضوء ما تشهده بعض الأسواق السياحية الرئيسة في العالم، من تشديد في حركة السفر بسبب الآثار الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، إذ تعكس الثقة العالية بالمنتج السياحي الوطني، ونجاحه في ترسيخ مكانته خياراً مفضلاً لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين، مقارنةً بالوجهات السياحية الخارجية.

وأوضح أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتيان ليؤكدا فاعلية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية.

وأكد الفلاسي مواصلة دولة الإمارات الجهود المبذولة لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، واستكمال مسيرة النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية، مشيراً إلى أن نمو السياحة في الدولة يؤكد تنامي الثقة العالمية بالإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة نُزلاء الفنادق ومُرتادي الوجهات السياحية.

وشدد على أن مستويات التطعيم العالية في الدولة، التي وصلت إلى 80%، وهي من أعلى النسب عالمياً، أسهمت في رفع نسبة الأمان والثقة بقطاع السياحة في الدولة.

مبادرات نوعية

ذكر الفلاسي أن الجهات المعنية بالتنمية السياحية في الدولة، تواصل جهودها المشتركة وتنسيقها لزيادة النمو في السياحة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، عبر مشروعات ومبادرات نوعية، تشمل الاستعداد لحملة السياحة الداخلية خلال الدورة المقبلة، وتدشين حملات ترويجية سياحية خارجية، بهدف فتح أسواق جديدة لاستقطاب السياح إلى الدولة.

وشدد الفلاسي على أهمية استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، في أكتوبر المقبل، واستقبال وفود العالم من أكثر من 192 دولة، ما سيعطي دفعة كبيرة للقطاع السياحي في الدولة، وسيحقق قفزات في مؤشرات نمو القطاع الفندقي، ومعدلات إشغال الفنادق والنشاط السياحي عموماً.

انتعاش مميز

قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، هيثم مطر، إنه بفضل دعم حكومة دولة الإمارات، والرؤية الواضحة التي تتبناها في تنمية قطاع السياحة، وتعزيز ريادته وتنافسيته واستدامته، فقد حقق القطاع نمواً وانتعاشاً مميزين في الفترة الماضية، وهما ما يؤكدهما الأداء القوي لمحفظة فنادق المجموعة في دولة الإمارات، وأكد مطر على الدور المميز للهيئات السياحية في الدولة، والمبادرات الوطنية السياحية المميزة، مثل حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي دعمت السياحة المحلية بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الحجوزات.

سياحة داخلية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات والبواخر»، محمد جاسم الريس، أنه لوحظت، في الفترة الماضية، زيادة الطلب على السياحة في دولة الإمارات، كونها من الدول المميزة سياحياً، وتمتلك مرافق ترفيهية راقية، وبنية سياحية متطورة، وأضاف: «لوحظ ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية، ما أدى إلى تنافس الشركات السياحية على توفير عروض سياحية مميزة، تستهدف تعزيز السياحة الداخلية في مختلف إمارات الدولة».

11.3 مليار درهم عائدات المنشآت الفندقية، خلال النصف الأول من 2021، بنمو 31%.

4.1 ليالٍ متوسط مدة إقامة النزلاء خلال النصف الأول من 2021، بنمو 12.5%.

30% نصيب السياحة الداخلية من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية.

المنشآت الفندقية والسياحية استقطبت، 8.3 ملايين نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري.

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