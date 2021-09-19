«ميدايت ستار»: التوقيت مثالي لبدء استثمار عقاري في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميدايت ستار» للعقارات، مروان الشيخ، إن الفترة الحالية هي التوقيت المثالي للبدء في الاستثمار بالسوق العقارية في دبي، بفضل فرص نمو الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف الشيخ لـ«الإمارات اليوم»، أنه «مع زيادة حجم المشروعات والأعمال في دبي، بدأ المواطنون والمقيميون وكذلك المستثمرون الأجانب في الإقبال على دخول السوق العقارية في الإمارة».

تحسن الأسعار

وأوضح أن هذا الزخم زاد من تحسن الأسعار بعد مرور أكثر من عام على رفع الإغلاق، حيث بدأ نجاح حملات التطعيم تؤتي ثمارها في استهداف المزيد من سكان دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه «من خلال دراسة اتجاهات السوق، فإنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في السوق العقارية فقط في المستقبل القريب».

جودة الحياة

ولفت إلى أن دولة الإمارات تتميز بجودة الحياة في ظل التزامها بمعايير اقتصادية عالية المستوى، وتوفر منتجات وخدمات عالية الجودة، ما يجعل المستخدم النهائي يراوده الشعور بالطمأنينة والأمان، وهو ما يزيد من عملية الزخم على القطاع العقاري بيعاً وشراء.

العائد الاستثماري

وأفاد الشيخ بأن العائد الاستثماري العقاري في دبي مرتفع مقارنة ببقية المدن، مبيناً أن هناك أمرين يجب على المستثمر أن يأخذهما في عين الاعتبار عند التخطيط للاستثمار العقاري بالنظر إلى العائد الاستثماري، الأول هو الدخل ويُطلق عليه العامل الأصل، مع الوقت الذي تم فيه الاستثمار، وهل سيحقق الاستثمار عائداً مجزياً على المدى الطويل؟ أما الأمر الثاني فهو نمو رأس المال، أي زيادة الأصول أو الاستثمار بمرور الوقت، وهو أمر يُقاس من خلال الفرق بين القيمة السوقية الحالية للاستثمار وسعره وقت الشراء.

وأضاف أن متوسط معدل العائد في السوق العقارية في معظم الأحيان يبلغ ما بين 8% و10%، لافتاً إلى أن دبي تعد أكثر انفتاحاً وجاذبيةً للمستثمرين في هذا القطاع مقارنة ببقية إمارات الدولة.

نقد أم تمويل

وعن أفضلية شراء العقارات بالنقد أو بالتمويل، أفاد الشيخ بأن شراء العقارات نقداً أفضل بكثير مقارنة بالشراء عن طريق التمويل العقاري، موضحاً أن الشراء من خلال الدفع نقداً سيمنح عائداً استثمارياً أفضل، مقارنة بالشراء من خلال التمويل العقاري.

واعتبر أن الشراء من خلال التمويل العقاري يمكن أن يؤثر على عائد الاستثمار، حيث ستكون هناك خصومات مثل أسعار الفائدة الشهرية ورسوم السداد المتأخر.

احتساب العائد

وحول طرق احتساب العائد، بيّن الشيخ أنه يتم حساب عائد الاستثمار عن طريق أخذ المبلغ الإجمالي للإيجار، ويُطرح منه كل المصروفات، مثل الإصلاحات والصيانة والتأمين ورسوم الكهرباء والمياه والضرائب وجميع الرسوم الأخرى المطبقة، ثم يتم تقسيم الناتج على المبلغ الإجمالي.

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