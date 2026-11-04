«إيجارات دبي».. أرقام قياسية وتحولات لافتة

ليست كل الأرقام القياسية في سوق العقارات مرتبطة ببيع الأبراج والفلل الفاخرة، فهناك مؤشر أكثر عمقاً يكشف قدرة المدن على جذب السكان واستدامة نموها، يتمثل في عقود الإيجار.

وحين تسجل دبي نحو 96 ألف عقد خلال شهر واحد، فإننا لا نتحدث عن حركة تأجير اعتيادية، بل عن اقتصاد تتسع قاعدته السكانية، وتتجدد احتياجات المجتمع، وتتزايد جاذبيته للعيش والعمل والاستثمار.

لكن ما يلفت الانتباه في أرقام سبتمبر الماضي ليس ارتفاع العقود بنسبة 15.8% على أساس شهري فحسب، بل تسجيل 67.1 ألف عقد سكني، منها 31.2 ألف عقد جديد.

وهذه الأرقام تحمل دلالة مهمة، فالعقارات لا تستمد قوتها من ارتفاع قيمتها السوقية وحده، وإنما من قدرتها على استقطاب مستخدمين فعليين، وتحويل المباني إلى مجتمعات نابضة بالحياة.

وراء هذا النشاط تقف معادلة اقتصادية تستحق التأمل، فكلما نجحت إمارة دبي في جذب الشركات والكفاءات ورواد الأعمال والعائلات، اتسع الطلب على السكن، وتحولت الإيجارات إلى انعكاس مباشر للحركة الاقتصادية، وهنا تتجلى إحدى أهم مزايا دبي، حيث تتكامل فرص العمل مع جودة الحياة والبنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمار.

والأهم أن سوق الإيجارات ليست منفصلة عن سوق التملك، بل تمثل بوابتها الطبيعية، فالمستأجر الذي يبدأ رحلته في دبي قد يتحول لاحقاً إلى مشترٍ ثم إلى مستثمر. ولعل ارتفاع قيمة الرهون العقارية بنسبة 43.6% خلال سبتمبر إلى 9.72 مليارات درهم يقدم مؤشراً موازياً على نشاط التمويل والتملك، وإن كان لا يعني بالضرورة انتقال المستأجرين أنفسهم إلى الشراء.

ومن منظور استثماري، فإن اتساع سوق الإيجارات يعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل، ويمنح المطورين مؤشرات أوضح لتوجيه مشاريعهم نحو احتياجات السكان، فيما تستفيد قطاعات الوساطة والصيانة وإدارة الممتلكات والتجزئة من النشاط المصاحب.

ومع ذلك فإن زيادة عدد العقود لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة نفسها، فالقيمة الحقيقية لهذا الرقم تكمن في اتساع حركة السوق لا في مستوى الأسعار وحده.

لقد اعتادت الأسواق العقارية الاحتفاء بالمبيعات القياسية، لكن نضج المدن يُقاس أيضاً بقدرتها على استيعاب السكان والاحتفاظ بهم، ومن هنا فإن أحدث البيانات المتاحة حمل رسالة تتجاوز العقارات: دبي لا تكتفي بجذب رؤوس الأموال، بل تواصل ترسيخ مكانتها كمدينة يختار الناس أن يعيشوا فيها ويبنوا مستقبلهم على أرضها.

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