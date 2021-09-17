«فلاي دبي» تنقل 1.5 مليون مسافر بين أوكرانيا والإمارات خلال 10 أعوام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «فلاي دبي»، أمس، بأنها نقلت أكثر من 1.5 مليون مسافر بين أوكرانيا ودولة الإمارات، خلال الأعوام الـ10 الماضية، مشيرة إلى أنها أطلقت رحلتها التجارية الأولى إلى أوكرانيا في عام 2011، وهي لاتزال تشكل جزءاً مهماً ضمن شبكة الناقلة. وأوضحت الشركة في بيان أنها تشغل حالياً رحلات يومية إلى مطار كييف الدولي، وثلاث رحلات أسبوعية إلى أوديسا، التي تعدّ محطتها الثانية في أوكرانيا، والتي كانت بدأت رحلاتها إليها في عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «أوكرانيا محطة مهمة عندما نحتفل بإنجازاتنا عبر شبكتنا، وهو انعكاس للنمو والتطور الذي حققته شركتنا»، مضيفاً: «لطالما كان هدف (فلاي دبي)، فتح أسواق جديدة وجعل السفر أكثر سهولة».

وتابع الغيث: «أعتقد أن وجودنا الراسخ في السوق الأوكرانية يعكس هذا الإنجاز، فيما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من المسافرين من أوكرانيا على رحلاتنا أثناء قدومهم إلى دبي وما بعدها».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «أوكرانيا لعبت دوراً مهماً في تاريخ رحلاتنا»، لافتاً إلى أنه «تم تشغيل أول رحلة تجارية للناقلة مع خدمة درجة الأعمال إلى كييف، كما كانت الوجهة الأولى التي انطلقت إليها الشركة منذ رفع قيود الرحلات العام الماضي».

وذكر أن المسافرين من أوكرانيا سيحظون بفرصة تجربة طائرة «فلاي دبي» من طراز «بوينغ 737 ماكس»، والاستمتاع بتجربة سفر محسّنة.

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