«الإمارات لأنظمة المباني»: «إكسبو 2020 دبي» دعم الطلب على الهياكل الحديدية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، إحدى الشركات التابعة لـ«دبي للاستثمار»، بأن اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» دعم الطلب على منتجات الحديد والهياكل الحديدية الموردة لعدد من المشروعات في السوق المحلية سواء داخل المعرض أو خارجه.

وقال المدير العام للشركة، جوزيف خليل الشدياق، لـ«الإمارات اليوم» على هامش المشاركة في فعاليات معرض «الخمسة الكبار» للإنشاءات ومواد البناء، الذي اختتم فعالياته في دبي أمس، إن الشركة وردت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 2400 طن متري من الحديد، إلى أربعة أجنحة مشاركة في معرض «إكسبو»، بقيمة إجمالية تقدر بـ6.3 ملايين دولار (23.1 مليون درهم).

وأضاف الشدياق أن تلك الأجنحة تتبع للدول التالية: روسيا، الكويت، إندونيسيا وأوزبكستان، موضحاً أن مساحة الأجنحة متباينة، إذ تتجاوز مساحة جناح كل من الكويت وروسيا على سبيل المثال، نحو 6500 متر مربع لكل منهما، فيما تصل مساحة جناح إندونيسيا إلى 3200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة جناح أوزبكستان 2300 متر مربع. وأشار إلى أن الشركة أنجزت عمليات توريد إلى عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية، أبرزها التوريد إلى محطة مترو «نخيل هاربور».

وأوضح الشدياق، أن الطلب جاء بعد فترة ذروة الجائحة، والتي شهدت فيها الأسواق عدداً من التأثيرات السلبية دعمتها متغيرات أسعار الحديد التي ارتفعت بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمعدلاتها خلال العام الماضي، قبل أن تعود للاستقرار أخيراً، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي مع تأثيرات اقتراب «إكسبو 2020» في نمو الطلب بأسواق الحديد والهياكل الحديدية.

وأكد أن «إكسبو 2020» يُعد من المحفزات القوية في الأسواق سواء مع مواكبة العديد من المشروعات لعمليات الإنجاز قبيل المعرض أو حتى خلال فترة انعقاده، لاسيما مع كون المعرض أحد المحركات القوية للعديد من القطاعات الاقتصادية.

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