سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات إلى كازاخستان لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

ترأس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز "KIOGE 2026"، الذي أُقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.

ويُعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع النفط والغاز في آسيا الوسطى، ويشمل عرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في استخراج النفط ومعالجته، وأعمال التنقيب، والخدمات اللوجستية، والأمن والسلامة، إضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي والرؤية الرقمية في قطاع الطاقة.

كما شارك في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع "سياسة الطاقة والتعاون الدولي"، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد سهيل المزروعي اجتماعاً مع سعادة ييرلان أكباروف، نائب وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الربط والتكامل في مجال الطاقة، إلى جانب استعراض آفاق التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى–جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، وإلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الربط بالسكك الحديدية بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وتطوير شبكات النقل، ودعم حركة التجارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يعكس أهمية البنية التحتية للنقل والممرات التجارية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة.

وخلال الزيارة، شارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول "الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين"، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من: وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة "مصدر"، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة "بريسايت"، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و"إيما باور"، و"إيه آر إتش جلوبال".

وناقش الاجتماع مستجدات المشاريع القائمة بين البلدين، وبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص، ويدعم تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

كما شارك سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، "جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي" في أستانا، والتي افتتحها قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.

واختتم زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة "G42" الدولية، وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.

ونقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى، وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان المزروعي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.

كما تناول اللقاء عدداً من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي، ودعم تطوير الممر الأوسط، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم المشاريع النوعية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما أشاد الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمستوى التعاون القائم بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مجال البنية التحتية للحوسبة الفائقة، بالتعاون مع شركة "بريسايت"، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يخدم تطلعات البلدين.

وتعكس زيارة سهيل المزروعي إلى جمهورية كازاخستان عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف مجالات التعاون، ولا سيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يجسد حرص البلدين على توسيع آفاق الشراكة النوعية، وتعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين ودول المنطقة.