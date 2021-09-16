ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري 750

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغل في الإجمال نحو 750 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في 13 سبتمبر، مقابل نحو 734 ألفاً في الأسبوع السابق عليه، بنسبة تراجع طفيفة بلغت نحو 2%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ستشغل نحو ثلاثة ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ2.9 مليون في الأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 25% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وعالمياً، أوضحت «أو إيه جي» أن شركات الطيران حول العالم ستشغل نحو 79 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو طفيفة بلغت نحو 0.7%، مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن كلاً من الولايات المتحدة والصين تحتفظان بأكبر نسبة من المقاعد على الرحلات المجدولة، حيث إن الجزء الأكبر منها للرحلات الداخلية.

وأوضحت المؤسسة أن السعة الإجمالية تبلغ حتى نهاية العام الجاري إلى الآن 3.7 مليارات مقعد، مقارنة بـ3.2 مليارات مقعد كانت مقررة في عام 2020، بزيادة قدرها 15%، لكن عند مقارنتها بعام 2019، سيكون هذا انخفاضاً بنسبة 36% تقريباً.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك لايزال هناك 699 شركة طيران مجدولة تعمل، مقابل 715 في بداية الوباء، مشيرة إلى أن هذا يثبت أن شركات الطيران كانت ناجحة للغاية وتشق طريقها خلال الأزمة.

وأفادت بأن معدلات التطعيم تتزايد في العديد من البلدان، فيما تستعد بعض شركات الطيران لتشغيل المزيد من طائرات «A380»، من أجل العودة إلى الخدمة، في وقت من المقرر إطلاق شركات طيران جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

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