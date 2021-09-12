«تعاونية الاتحاد»: تخفيضات على 10 آلاف سلعة بنِسَب تصل إلى 60%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، عن تخصيصها 10 ملايين درهم لحملة تخفيضات شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر، بخصومات متفاوتة تتجاوز نسبتها 60% على أصناف مختارة من السلع والمنتجات.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته، من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي، على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدّة مسبقاً. وأضاف البستكي، في بيان، أن «التعاونية» تحرص دائماً على تقديم أسعار تنافسية لجميع السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين، بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين. وذكر أنه بناء على ذلك، ارتأت «التعاونية» إطلاق تسع حملات متنوعة ومختلفة في جميع فروعها وبمتجرها الإلكتروني، طيلة أيام سبتمبر الجاري، موضحاً أن الخصومات تشمل 10 آلاف سلعة ومنتَج، حيث تصل نسبة التخفيضات على المنتجات الغذائية وغير الغذائية المختارة، إلى أكثر من 60%. وأشار البستكي إلى أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني، ضمن مبادراتها في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية، مبيناً أن المتجر يوفر خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين.

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