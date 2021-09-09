«وصل للعقارات» تُطلق حملة عروض بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة وصل للعقارات، أمس، عن حملة عروض، تزامناً مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتوفر من خلالها أسعاراً مميزة على العقود الجديدة حصرياً.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه يمكن للعملاء المهتمين بالعروض الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في عدد من مشروعات الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، مشيرة إلى أنها ستعلن عن العرض الشهري قبل بداية الشهر التالي أو مع بدايته.

وأفادت بأنه حرصاً منها على ضمان أقصى مستويات الراحة، فإنها تدعو العملاء المحتملين لتحميل تطبيق «وصل للعقارات للإيجار»، حيث يمكنهم من خلاله حجز وحداتهم مباشرة طوال فترة العرض.

وذكرت «وصل» أنها ستطلق أول عروضها لمنطقة بردبي في 10 أكتوبر 2021، ولمنطقة ديرة في 21 أكتوبر 2021، حيث سيتم الإعلان عن العرض بوقت لاحق.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الحملة تندرج في إطار النهج المستمر الذي تتبناه «وصل للعقارات» لإسعاد عملائها المحتملين، إضافة إلى تقديم المفاجآت السارة للجمهور تزامناً مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي ينتظره العالم أجمع، خصوصاً المقيمين على أرض الإمارات.

وأضافت أن الحملة تسهم أيضاً في دعم الخطط الاستراتيجية لدبي لإبرازها كأفضل الخيارات المتاحة للزيارة والعيش والعمل، لاسيما خلال فترة تنظيم المعرض، حيث تكون دبي مقصد ملايين الزوار من شتى أنحاء العالم.

يشار إلى أن «وصل» تلعب دوراً أساسياً في تنشيط الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير خيارات سكنية فريدة للسكان، علاوة على تقديم وحدات سكنية بأسعار منافسة.

العروض تتيح الاختيار بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.

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