شركة عقارية بدبي تقدم فترات مجانية على الايجار وخصومات على العمولة والتأمين للعملاء الجدد

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت وصل للعقارات، عن حملة عروض تستمر لمدة 6 أشهر، تزامناً مع انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، لتوفر من خلالها أسعاراً مميزة على العقود الجديدة حصرياً.

وأشارت وصل، في بيان اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، العروض تستمر 6 أشهر وتكون موجهة حصرياً للعملاء الجدد فقط، وأن الشركة سوف توفر خصومات في عروضها على قيمة الإيجار والعمولة ومبلغ التأمين، بالاضافة إلى أشهر إضافية مجانية على عقد التأجير.

ويمكن للعملاء المهتمين بالعروض التي توفرها الشركة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في عدد من مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء دبي. وستقوم وصل بالإعلان عن العرض الشهري قبل بداية الشهر التالي أو مع بدايته.

وحرصاً منها على ضمان أقصى مستويات الراحة، تدعو وصل للعقارات العملاء المحتملين لتحميل تطبيق "وصل للعقارات للإيجار"، حيث يمكنهم من خلاله حجز وحداتهم مباشرة طوال فترة العرض.

وستطلق وصل أولى عروضها لمنطقة بر دبي في 10 أكتوبر 2021، ولمنطقة ديرة في 21 أكتوبر 2021، حيث سيتم الإعلان عن العرض بوقت لاحق.

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