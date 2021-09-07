1.2 مليار سهم تطرحها "أدنوك للحفر" للاكتتاب في "أبوظبي للأوراق المالية"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت شركة أدنوك للحفر التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 7.5% من أسهمها، للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبما يعادل 1.2 مليار سهم بقيمة إسمية 0.10 درهم لكل سهم على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

ويعد هذا الطرح الثاني التابع لشركات "أدنوك" بعد طرح حصة من شركة "أدنوك للتوزيع".

وبحسب نشرة الإصدار التي تم نشرها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الاكتتاب يستهدف ثلاث شرائح هي:



- الشريحة الأولى: وسيُخصص لهذه الشريحة 8% من أسهم الطرح، وتمثّل 96.0 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية والثالثة)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية والثالثة.



ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى.



- الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 90% من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 1080 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المؤهلين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة فصلتها النشرة أيضا.

ويبلغ الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة من خلال هذه الشريحة 1 مليون درهم، ولا يوجد حد أقصى لها.



وسيُحجز 5% من أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار، وسيتم خصم أسهم الطرح المخصصة للجهاز بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة.



- الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 2% من أسهم الطرح، وتمثّل 24 مليون سهم، لهذه الشريحة، والتي تقتصر على موظفي شركات مجموعة "أدنوك" ومتقاعديها الإماراتيين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى.



وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم من خلال نطاق سعري للطرح سيتم الإعلان عنه في أول يوم للاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر.



وأشارت الشركة إلى أنه يحق للمساهم البائع زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق.

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