1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 701.1 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراض بقيمة 56.57 مليون درهم و300 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 644.53 مليون درهم،

فيما سجلت الرهون قيمة قدرها 525.05 مليون درهم، بينما شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 401.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة "حدائق الشيخ محمد بن راشد"، تلتها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة الوصل، ثم مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة "وادي الصفا 5".

وتصدرت "الحبية الثالثة" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبعة مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة "اليفرة 3" بتسجيلها أربع مبايعات بأربعة ملايين درهم، وثالثة في "حدائق الشيخ محمد بن راشد" بتسجيلها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة "حدائق الشيخ محمد بن راشد".

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 56 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

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