متجر يعمل بالذكاء الاصطناعي في دبي دون موظفين أو صناديق دفع.. صور

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، اليوم في دبي أول متجر لـ"كارفور" يعمل بالذكاء الاصطناعي دون موظفين أو صناديق للمحاسبة.

ويتيح المتجر الذي تم اطلاقه اليوم للمرة الأولى عالميا لمتاجر "كارفور" عبر دبي في مركز "الإمارات مول"، باسم "كارفور سيتي بلس" للمستهلكين التسوق دون الحاجة للانتظار على صناديق المحاسبة عبر النفاذ للمتجر باستخدام التطبيق المخصص لمتاجر "كارفور" وخصم سعر المشتريات عبر بطاقة ائتمان مرتبطة بحساب المتسوق على التطبيق.

ويعمل المتجر الذي يتيح 1300 سلعة في مجالات غذائية واستهلاكية عبر تقنيات للذكاء الاصطناعي مرتبطة بكاميرات ترصد بأنظمة استشعار ذكية المنتجات التي حصل عليها المتسوقين من الأرفف قبل الخروج من المتجر.

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