الإمارات تعلن عن تخصيص 5 مليار درهم لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت حكومة الإمارات عن تخصيص 5 مليار درهم لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

كما أعلنت عن " برنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42٪ من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.

وأعلنت الإمارات عن مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

كما أعلنت الإمارات تعلن عن "http://Invest.ae" المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

وأعلنت عن مشروع " 10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.

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