"طيران الإمارات" تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع "فلاي دبي" إلى تل أبيب

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع "فلاي دبي" من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي، أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة.

وأضافت أن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم كل الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.

ونصحت "طيران الإمارات" المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات.

كما طلبت من المتعاملين التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة «إدارة الحجز»، وذلك لتلقي التحديثات.