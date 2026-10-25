"طرق دبي": إغلاق 3 مسارات على شارع الإمارات «E611» ونفق مطار آل مكتوم من 26 إلى 31 أكتوبر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق 3 مسارات على شارع الإمارات E611 مقابل مطار آل مكتوم، بالإضافة إلى إغلاق نفق مطار آل مكتوم بالكامل في الاتجاهين، خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر، يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، وذلك لإجراء اختبارات على الطرق السريعة لشركات مركبات الأجرة ذاتية القيادة.

وأهابت الهيئة بالسائقين ضرورة التخطيط للرحلات مسبقاً واتباع اللوحات الإرشادية لضمان الوصول إلى وجهاتكم بسلاسة.