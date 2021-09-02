التخفيضات النهائية لـ «مفاجآت صيف دبي» ترفع معدلات الإقبال على مراكز التسوق

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهدت مراكز تسوّق عدة في دبي، أمس، معدلات إقبال كبيرة من المتسوقين، للاستفادة من بدء عروض التخفيضات النهائية من «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر ثلاثة أيام، حتى يوم غد السبت الرابع من سبتمبر الجاري، بتنزيلات تصل إلى 90% في بعضها.

وأكد مسؤولون في مراكز تسوّق ومتاجر تجزئة لـ«الإمارات اليوم»، أن بداية التخفيضات أمس، شهدت إقبالاً كبيراً على الشراء من متاجر الملابس والأحذية والإلكترونيات، متوقعين ارتفاع معدلات الإقبال اليوم الجمعة وغداً السبت.

عوامل محفزة

وقال المستهلك حسين حماد، إنه وعائلته فضلوا شراء مستلزمات الموسم الدراسي خلال فترة عروض التخفيضات، خصوصاً في ما يتعلق بالأحذية وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي (تابليت)، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات الكبيرة والتي تراوح معظمها بين 50 و90% من العوامل المحفزة على الشراء.

بدوره، قال المستهلك محمد نصر، إن الاختيار الجيد لتوقيت اطلاق عروض التخفيضات، وتزامنه مع تسلم الرواتب، وبداية العام الدراسي، من العوامل المهمة التي رفعت من فوائد التسوق خلال فترة التخفيضات، وبما يساعد العائلات على شراء مستلزماتها، سواء المتعلقة بالعام الدراسي الجديد أو احتياجات الأسرة. أما المستهلكة إيناس حسن، فذكرت أنها استفادت من عروض التخفيضات لشراء الملابس الجاهزة والأحذية لأفراد أسرتها، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة المطروحة عبر العروض النهائية من «مفاجآت صيف دبي»، والتي وصلت حدودها في عدد كبير من المتاجر لما يراوح بين 70 و90%.

تنزيلات كبيرة

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، رئيس مركزي «الريف مول» و«برجمان»، ماجد سيف الغرير، إن عروض التخفيضات النهائية من «مفاجآت صيف دبي» أسهمت بشكل كبير في إنعاش معدلات الإقبال وبنسب كبيرة على مراكز التسوق في دبي، بدعم من نسب التنزيلات الكبيرة المطروحة التي وصلت في عدد كبير من المتاجر إلى 90%. وأضاف أن ارتفاع الإقبال على مراكز التسوق، جاء مدعوماً أيضاً بعامل ارتفاع الثقة لدى المستهلكين في إجراءات السلامة الاحترازية المطبقة في مراكز التسوق، والتي تشهد التزاماً موسعاً في التنفيذ، مع رفع إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية بنسب أكبر خلال عروض التخفيضات.

وتوقع الغرير أن تتنامى المبيعات بنسب أكبر خلال اليوم وغداً، وفقاً للمؤشرات الأولية للإقبال على العروض.

إقبال إيجابي

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن مراكز التسوق شهدت مع بداية عروض التخفيضات النهائية من «مفاجآت صيف دبي»، زخماً في الإقبال، انعكس بشكل إيجابي على متاجر التجزئة والمطاعم، ومناطق الترفيه داخل مراكز التسوق.

وأضافت أن الإقبال الأكبر تركز في متاجر الملابس الجاهزة، والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، نظراً لمواكبة عروض التخفيضات لبدء الموسم الدراسي الجديد.

في السياق نفسه، ذكر مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس الجاهزة في دبي، محمد حسن، أن اليوم الأول من عروض التخفيضات النهائية شهد معدلات إقبال كبيرة من المتسوقين، خصوصاً ما يتعلق بملابس الأطفال، تليها في الطلب الملابس النسائية، متوقعاً أن ترتفع وتيرة الإقبال بنسب أكبر خلال اليوم الجمعة وغداً السبت، باعتبارهما يومَي عطلة

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