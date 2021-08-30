انخفاضات بأسعار الوقود خلال سبتمبر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبقيمة وصلت إلى ثلاثة فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت سبعة فلوس مقارنة بأسعار شهر أغسطس الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" من مبلغ 2.58 درهم سابقا، ليصل إلى 2.55درهم، بتراجع بلغت قيمته ثلاثة فلوس، فيما سجل سعر لتر البنزين "خصوصي 95" انخفاضا من سعر 2.47 درهم، ليصل إلى 2.44 درهم بتراجع ثلاثة فلوس.

وسجل سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 2.45 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 2.38 درهم بتراجع بلغ سبعة فلوس اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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