«تبريد» ترفع حصتها في حق امتياز على جزيرة «المارية» إلى 100%

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة تبلغ 50% في حق الامتياز الحصري لخدمات تبريد المناطق على جزيرة المارية، والذي يمد الوجهات الترفيهية والسكنية والتجارية ووجهات التسوّق والضيافة على الجزيرة بقدرة تبريد تبلغ 80 ألف طن تبريد.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تستحوذ «تبريد» على حصة صندوق «إم آي بي»، لترفع حصتها في الامتياز لتصبح 100%.

وأكدت «تبريد» أنها ستواصل عملياتها على جزيرة المارية بموجب حق امتياز حصري يمتد إلى 30 عاماً، والذي تم منحه عام 2014 من قِبل «شركة الصوّة سكوير للعقارات»، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ«شركة مبادلة للتطوير والاستثمار العقاري».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، المهندس خالد عبد الله المرزوقي: «نجحنا في تحويل حق امتياز تبريد المناطق على جزيرة المارية إلى نموذج للكفاءة والموثوقية منذ أن باشرنا إدارته في 2014 بالشراكة مع صندوق (إم آي بي)، واليوم نعلن الاستحواذ عليه بالكامل لتعزيز جهودنا نحو تحقيق المزيد من النمو في أبوظبي».

وأشار المرزوقي بجهود الفرق الفنية وفرق العمليات، الذين نجحوا في توظيف أحدث التقنيات والأساليب التشغيلية للارتقاء بخدمات تبريد المناطق التي تقدّمها الشركة ضمن حق الامتياز على جزيرة المارية، وفي باقي شبكتها في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال: "أسهمت جهودهم في رفع مستويات الكفاءة والموثوقية، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون الإجمالية في الدولة، وهذا ما يؤكد أهمية قطاع تبريد المناطق ودوره الحيوي في استراتيجية الطاقة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة.»



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