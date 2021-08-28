«أبوظبي للأوراق المالية» يخفض عمولات التداول 50% ويمدد فترة التداول

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50%، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل، فضلاً عن تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية واحدة، على أن يتم افتتاح التداول عند الساعة 10 صباحاً، ويستمر التداول فيه لغاية الساعة الثلاثة ظهراً، وذلك بدءاً من الثالث من أكتوبر المقبل.

ويعتبر خفض رسوم التداول، لتصبح 0,025% بدلاً من 0,05%، الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال عام 2021. في ما يأتي أيضاً قرار تمديد فترة التداول ساعةً إضافية، بعد ما كان يتم إغلاقه سابقاً عند الساعة الثانية ظهراً، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية.



وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية «ADX One» التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجاري لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.



وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي: «يسرنا أن نتمكن من تلبية دعوات المستثمرين والمصدرين والوسطاء لخفض عمولات التداول، وتمديد ساعات التداول، ويعكس ذلك زيادة الطلب على الاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي».

وتابع: «يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصاً استثمارية عالية النمو، ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل مستقرة وخالية من الضرائب، كما يسهم تمديد ساعات التداول في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن مبادرات خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتساعد على تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية ADX One في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.

واضاف أن هذه المبادرات تدعم الجهودنا المبذولة على مدار العام الماضي، لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للمصدرين والمستثمرين، مؤكداً مواصلة العمل لتعزيز سيولة السوق، والمضي قدماً في تنفيذ اسراتيجية «ADX One».

يشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع اخيراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى، مدعوماً بسلسلة من الإدراجات، وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. كما ارتفع المؤشر بنسبة 51% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.

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