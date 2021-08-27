"يوم المرأة الإماراتية" يدعم مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات بأن الأسواق شهدت أخيرا مؤشرات تحسن في الطلب بنسب متباينة على شراء المشغولات الذهبية الجديدة بالمواكبة لموعد تسليم الرواتب، وبدعم من إقبال عدد من المتعاملين لشراء هدايا من المشغولات بمناسبة "يوم المرأة الإماراتي" والذي يوافق اليوم "السبت"

وأشاروا لـ"الإمارات اليوم" إلى أن معظم عمليات الطلب تركزت في الهدايا من المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطا، بدورهم، أوضح متعاملون بأنهم اتجهوا لشراء هدايا لمشغولات ذهبية مع توقعات عودة الأسعار للارتفاع بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع، انخفاضات محدودة تراوحت قيمتها بين 25 و50 فلسا للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

المشغولات الذهبية

وتفصيلا، قال المستهلك، يوسف عبد الله، إنه "اشترى هدايا من المشغولات الذهبية لأفراد أسرته وبشكل مواكب لمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، لافتا إلى ان "القطع التي اشتراها تركزت في عياري 18 و21 قيراطا".

وأضاف المستهلك، أحمد يعقوب، أنه "قرر شراء قطع صغيرة من المشغولات الذهبية كهدايا لأسرته، ولا سيما مع توقعات بارتفاع أسعار الذهب بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة وفقا لما يتردد بالأسواق.

وأوضح المستهلك، حسن عبد الكريم، أن "استمرار أسعار الذهب عند معدلات متقاربة مناسبة خلال الأسبوعين الماضيين حفزه على الشراء أخيرا قطعة من المشغولات كهدية لأسرته لمناسبة خاصة خلال الأيام المقبلة، وخصوصا مع احتمالية ارتفاع أسعار بنسب أكبر".

معدلات الطلب

بدوره، قال مدير شركة "أنفار للمجوهرات"، عبد المحسن أنفار، إن "الأسواق شهدت أخيرا معدلات طلب متباينة على شراء المشغولات الذهبية وذلك بدعم عوامل عدة منها مواكبة التوقيت الحالي مع لموعد تسليم رواتب الموظفين وشراء البعض من المواطنين لهدايا من المشغولات بمناسبة يوم "المرأة الإماراتية" ، إضافة لشراء بعض المتعاملين للمشغولات لمناسبات مختلفة كالاعراس تخوفا من تحول الأسعار للمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة وفقا لما يتردد في الأسواق".

وأشار إلى أن "قضاء عدد كبير من المتعاملين للعطلات في الدولة وعدم السفر للخارج كان من العوامل التي عززت من نمو معدلات الطلب على شراء المشغولات الذهبية من مختلف العيارات".

عياري 18 و21

من جهته، قال مدير المبيعات في محل "مجوهرات الصراف"، عبد الله محمد التهامي، إن "معدلات الرواج التي شهدتها الأسواق أخيرا في الطلب على شراء المشغولات الذهبية تركزت معظمها في القطع من عياري 18 و21 قيراطا واستأثرت القطع الصغيرة من المجوهرات على حصص كبيرة من المبيعات".

وأضاف أن "هناك عدد من المواطنين والمواطنات يقبلن على شراء هدايا بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، إضافة إلى أن عدد كبير من المتعاملين يقبلون على الشراء لهدايا المشغولات لمناسبات مختلفة مع اعتبار الأسعار الحالية مناسبة للشراء ومع التخوف من تسجيل الأسعار لارتفاعات جديدة تأثرا بالمتغيرات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية على المستويات الدولية أخيرا".

وأعتبر مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، بأنه "على الرغم من معدلات الشراء التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة بدعم عوامل مختلفة منها "يوم المرأة الإماراتية"، إلا أنها ما زالت محدودة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على بعض المتعاملين لمؤشرات الأسعار بين توقعات الارتفاع أو التحول لانخفاضات تمكنهم من الشراء لمستلزماتهم".

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 216 درهما، بانخفاض قيمته 25 فلسا، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 203 دراهم، بتراجع 25 فلسا، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 193.5 درهماً، بانخفاض 50 فلسا، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 166 درهماً، بتراجع 25 فلسا.

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