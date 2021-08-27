«رحلتي» تطلق برامج مخصصة للنساء في «يوم المرأة الإماراتية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، كشفت «رحلتي من دناتا للسفريات»، وهي علامة سفر فريدة صممها إماراتيون للمسافر الإماراتي، عن عزمها دعم شغف النساء في دولة الإمارات بالسفر، من خلال إطلاق برامج سفر 2021 مخصصة لهنّ، تلبية لارتفاع الطلب.

وتعدّ «رحلتي»، التي أطلقتها في عام 2019 مجموعة دناتا للسفريات، علامة تجارية محلية، تتولى تنظيم برامج عطلات مخصصة للمسافرين الإماراتيين، بما في ذلك برامج وتجارب فريدة للمرأة الإماراتية. وتشكل الكوادر النسائية 60% من موظفي «رحلتي» الإماراتيين، الذين يعملون لدعم مجتمع السفر الإماراتي، لاستكشاف العالم بسهولة وسلامة، وتجارب مغامرات لا تنسى. وقبيل احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، أعلنت «رحلتي» أشهر برامج السفر للإماراتيات منذ مطلع عام 2021 حتى اليوم، التي يتم تطويرها باستمرار لتلبية متطلبات السفر المتغيرة، كما أعلنت أيضاً برامج رحلات جماعية جديدة مصممة حصرياً للسيدات، مع ارتفاع الطلب على سفر المجموعات.

وقالت مدير عام «رحلتي من دناتا للسفريات»، رحاب منصور: «أصبحت المرأة الإماراتية أكثر براعة وفضولاً في السفر، وقد لاحظنا اتجاهات مستمرة نحو ارتفاع رغبة النساء بالسفر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم، مع زيادة الطلب على السفر الفردي ومع الصديقات». وأضافت: «تبدلت متطلبات المرأة الإماراتية عند السفر خلال العقد الماضي، كما تطورت الفرص المتاحة لجعل السفر أكثر أماناً وراحة وشمولية بشكل ملحوظ، في حين أظهرت الأبحاث أن المرأة غالباً ما تكون صاحبة القرار الرئيس لحجوزات العطلات العائلية. ونحن نتطلع إلى تلبية شغف المرأة بالسفر مع فتح مزيد من الوجهات أبوابها أمام السياح، وإضافة رحلات جماعية جديدة للسيدات فقط، تزامناً مع احتفالات هذا العام بيوم المرأة الإماراتية».

وكشفت الشركة أن أكثر من 50% من حجوزات السفر، منذ إطلاق «رحلتي» عام 2019، قامت بها نساء. ولتلبية الطلب المتزايد على برامج الرحلات النسائية الجماعية، صممت «رحلتي» مجموعة جديدة من برامج الرحلات الجماعية المخصصة للسيدات فقط للعام 2021، تشمل برامج في رأس الخيمة بدولة الإمارات، وكينيا وإفريقيا.

وتابعت رحاب منصور: «أضفنا برامج رحلات جماعية للسيدات فقط، إلى مجموعة برامج السفر المخصصة لعام 2021 تلبية للطلب، بما في ذلك رحلة السفاري في كينيا ورحلة الشتاء (أرض العجائب) إلى فنلندا. وتوفر برامج السفر الجماعية الشهيرة فرصة الحصول على أسعار ممتازة دون تعب التخطيط».

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