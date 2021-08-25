أستراليا تكشف عن فعاليات وأنشطة جناحها في «إكسبو 2020»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال المفوض العام لأستراليا في «إكسبو 2020 دبي»، جاستين ماكغاون، إن «معرض (إكسبو 2020 دبي) سيشكل حدثاً مهماً للجميع، وسيكون فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية»، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيلعب دوراً مهماً في عملية التعافي الاقتصادي. ولفت إلى أن أستراليا ترتبط بعلاقات قوية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وذكر ماكغاون، خلال جولة لوسائل الإعلام في الجناح، أمس، أن «أستراليا كانت من أولى الدول التي أعلنت اكتمال بناء جناحها في (إكسبو 2020 دبي)، الذي توافق مع يوم أستراليا الوطني بتاريخ 26 يناير من هذا العام».

وقال إن «الجناح سيقدم ثلاث تجارب للزوّار في رحلة مفعمة تستغرق 20 دقيقة، حيث ستشكل كل تجربة منها رحلة مرئية ومسموعة مصممة لربط الزوّار بأستراليا، والترحيب بالزوّار من خلال معرض يجسد التكوين الثقافي المتعدد لأستراليا، مروراً بمعرض حلم النجوم لاستكشاف قصص أسترالية عن الابتكار والفضاء، وتعمل على ربط المجتمعات وتعبئتها محلياً وعالمياً، من المعرفة الأصلية القديمة إلى الاكتشافات والاختراعات الحديثة، وذلك إضافة إلى الفعاليات الرياضية العديدة التي سيشهدها الجناح».

وأضاف ماكغاون أن «فكرة الشعار تلخص تطلعات أستراليا وإنجازاتها، وتسخّر روح التفاؤل الأسترالي»، مبيناً أنها «تحتفي بالتنوّع والإبداع والتعاون، حيث إن إحدى السمات الرئيسة لتصميم جناح أستراليا، المستوحى من المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوّعة، يتمثل بالغيوم الركامية، التي تجسد مفهوم التنقل».

في سياق متصل، قال المفوض العام للجنة التجارة والاستثمار الأسترالية في «إكسبو 2020 دبي»، منير سنكري، إن «بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وأستراليا، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً إلى نحو 9.8 مليارات دولار أسترالي (26 مليار درهم)، ويصل حجم الاستثمارات الإماراتية في أستراليا إلى نحو 12 مليار دولار (32 مليار درهم)، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الأسترالية في الإمارات نحو أربعة مليارات دولار (10.64 مليارات درهم).

وأضاف: «نسعى من خلال المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين». وذكر أن «هناك أكثر 300 شركة أسترالية إلى دبي خلال فترة المعرض، وسيقوم العديد منها بالمشاركة في المعارض التي تقام في دولة الإمارات».

ويجسّد جناح أستراليا في «إكسبو 2020 دبي»، عبر شعاره «حلم النجوم» روح التفاؤل والطموح والإبداع الأسترالي، والرغبة في ترسيخ مفهوم التعاون المشترك في حل التحديات العالمية، حيث يشكل هيكل الجناح مظلةً للتجمع والترحيب بجميع الزوّار من جميع الدول، لتجربة الثقافة والضيافة الأسترالية الحقيقية.

الغيوم الركامية

تشكل الغيوم الركامية، التي تجسد مفهوم التنقل، إحدى السمات الرئيسة لتصميم جناح أستراليا، المستوحى من المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوّعة، وترمز بنية الغيمة فوق الساحة الأمامية للجناح الأسترالي إلى الطريقة التي تعد بها أستراليا أرضاً تتميز بالتنوّع وموطناً لثقافات متعددة. ويدعو الجناح الأسترالي في «إكسبو» زواره إلى استكشاف أرض تتميز بالتنوّع، أقيمت على أسس من الإبداع تمتد إلى 60 ألف عام، ويحتفل الجناح بالتنوّع الأسترالي والتعاون، تحت شعار القصص والخرافات الشعبية «حلم السماء الزرقاء»، الذي يغلف حالة التفاؤل الأسترالية.

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