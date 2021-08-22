قصة برج.. «118 داون تاون».. شقق على طابق كامل بإيجار يبدأ من 650 ألف درهم سنوياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مبنى «118 داون تاون» في منطقة «داون تاون دبي»، ويضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية، و«بنتهاوس دوبلكس».

يتفرد المبنى بشقق تمتد على طابق كامل، ويضم 28 وحدة سكنية تشكل كل منها طابقاً كاملاً يشمل شققاً من أربع غرف وصالة، وشققاً من ست غرف وصالة، وثلاث شقق «بنتهاوس دوبلكس».

يشتمل المبنى كذلك على سطح بمساحة 4000 قدم مربعة، وتتسع حول المسبح لنحو 100 ضيف.

يبلغ متوسط إيجار الشقق المكونة من أربع غرف وصالة نحو 650 ألف درهم في السنة، فيما يراوح ايجار «بنتهاوس» مكون من أربع غرف بين 550 و900 ألف درهم سنوياً، أما سعر البيع، فيراوح لشقة من أربع غرف وصالة بين 19.8 و20 مليون درهم، ولشقة مكونة من ست غرف وصالة 50 مليون درهم.

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