بيع أغلى بنتهاوس بدبي في نخلة الجميرا بقيمة 180 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

تستمر عقارات دبي في جذب النخبة من أثرياء العالم، حيث تسجل مبيعات الفيلات الفاخرة والشقق المطلة على البحر والمنازل العائلية أرقاماً قياسية كل يوم، حيث علمت "الإمارات اليوم" من مصادر موثوقة، أنه تم تنفيذ صفقة على عقار كان مطروحا للبيع بقيمة تقدر بـ 180 مليون درهم في نخلة جميرا في رقم قياسي جديد.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أن هذا الـ بنتهاوس المباع في النخلة يعتبر أغلى بنتهاوس على الإطلاق، ويقع العقار المباع في مشروع " رويال أتلانتس ريزيدنسيز "، المشهور بـ "أتلانتس 2"، وهو المشروع المتوقع افتتاحه في نهاية العام الجاري.

ويحتوي هذا الـ "بنتهاوس" على خمس غرف نوم ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 25207 قدم مربع، بالإضافة إلى أنه يحوي صالة للألعاب الرياضية وسينما وبركة سباحة خاصة على التراس.

ومشروع "رويال أتلانتس ريزيدنسيز " هو المشروع الملاصق لفندق أتلانتس النخلة وهو عبارة عن منتج سياحي وسكني، تم إنجاز ما يزيد عن 81% بحسب المعلومات المتاحة على تطبيق "دبي ريست" التابع لدائرة الأراضي والأملاك.

ويتشارك الفندق الجديد بعد افتتاحه إطلالة الواجهة البحرية الرئيسية مع أتلانتس النخلة الممتدة على أفق دبي الساحر

ويقع مشروع "ذا رويال أتلانتس" في جزيرة النخلة، ويبلغ طوله 185 مترا، أي ضعف طول فندق أتلانتس نفسه.

وحصد التصميم المميز، والمكون من برجين متصلين بـ "جسر المنتجع الصحي" عدد من الجوائز، ويوفر "ذا رويال أتلانتس" مطاعم مميزة، وأيضا يقدم بركة سباحة موجودة على مسافة 100 متر فوق سطح الأرض، إلى جانب المرفق الرياضي والصحي، والحدائق على الأسطح.

إلى ذلك أظهر تقرير لشركة "نايت فرانك" المتخصصة في الأبحاث العقارية، إلى أن السوق العقاري في دبي أتم بيع 34 منزلاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 1.24 مليار درهم، حيث تجاوزت الصفقة الواحدة الـ 10 ملايين دولار أمريكي (36.7 مليون درهم) .

وأوضح التقرير ،أن نخلة الجميرا استحوذت على أغلب هذه المبيعات لتلك المنازل الفارهة والفلل بواقع 19 منزلاً، بلغت قيمتها الإجمالية 697.3 مليون درهم.

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