غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبل عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة؛ التأكيد على العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن أهم المستجدات الاقتصادية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. علاوةً على مناقشة مقترح تشكيل مجلس العمل العراقي الإماراتي بالتعاون مع غرف الإمارات.

ووّجه السفير العراقي التهنئة لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بمناسبة توليه مسؤولياته الجديدة بصفته رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، معرباً عن تطلّعه لتوثيق مجالات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، مدفوعين برغبة مشتركة على تطوير مستويات التعاون في العديد من الأصعدة.

كما قدّم الدكتور مظفر مصطفى الجبوري نبذة عن قانون الاستثمار الأجنبي العراقي الجديد لجذب الاستثمار، داعياً الشركات الإماراتية ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بدوره، رحّب رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي بالسّفير العراقي، مؤكداً استعداد غرفة أبوظبي لتكثيف مجالات التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية العراق، والعمل المتكامل من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات ترتقي بطموحات البلدين الصديقين.

كما أشار المزروعي إلى المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها غرفة أبوظبي للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وإيجاد منظومة اقتصادية رائدة، ترتكز على المعرفة المستدامة، وتعزز من تنافسية القطاع الخاص في أبوظبي على الخارطة العالمية، وترسيخ سمعتها كداعم رئيسي لكافة الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة.

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