قصة برج.. «مارينا كراون».. برج سكني بعائدات مرتفعة للمستثمرين

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تمّ إنشاء برج «مارينا كراون» عام 2006، وهو يتكون من 51 طابقاً، بارتفاع يصل إلى 207 أمتار. ويضم البرج شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، فضلاً عن مرافق أخرى توفر الراحة للسكان، ومتجر لسلسلة «كارفور».

يبعد البرج 500 متر عن محطة الـ«ترام»، وخمس دقائق عن ممشى «دبي مارينا».

يعتبر البرج مناسباً للمستثمرين، نظراً لأن سعر الشقق أقل من نظيرتها في الأبراج والمجمعات المجاورة، كما أن عائدات الإيجار جيدة، إذ يبلغ عائد إيجار الشقق المكونة من غرفتين وصالة 7.3%، والمكونة من أربع غرف وصالة 6.8%، والمكونة من ثلاث غرف وصالة 6.6%، والمكونة من غرفة وصالة 6.1%.

أما مؤشر الإيجار في البرج، فيراوح بين 60 و75 ألف درهم سنوياً لشقة من غرفة وصالة، وبين 94 و135 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، فيما يراوح إيجار شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة بين 130 ألفاً و160 ألف درهم، وللشقق المكونة من أربع غرف وصالة نحو 200 ألف درهم.

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