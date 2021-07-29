أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية ترتفع 17% إلى 4.8 مليارات درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 17%، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 4.8 مليارات درهم، نتيجة إجراءات ضبط التكاليف الفعالة، والانخفاض الكبير في كلفة المخاطر.

نتائج مالية

وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2021، أداء تشغيلياً قوياً نتيجة لارتفاع حجم المعاملات، ما يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بنصف العام السابق.

وسجل البنك انخفاضاً في التكاليف بنسبة 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.8 مليارات درهم، كما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

الأرباح والأصول

وبيّنت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.8 مليارات درهم، نتيجة التحسن في الظروف الاقتصادية.

بدوره، بقي إجمالي الأصول مستقراً خلال النصف الأول عند 694 مليار درهم، مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية، وبلغت قروض المتعاملين 438 مليار درهم، مع تسجيل ربع قياسي من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويلات الرهن العقاري.

وشهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إذ ارتفعت بواقع 25 مليار درهم.

مرونة مالية

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن النتائج القوية للنصف الأول تظهر المرونة المالية التي تتمتع بها المجموعة، وجدوى نهج أعمالها المتنوع.

وأضاف: «لايزال اقتصاد دولة الإمارات مفتوحاً بفضل سرعة ونجاح برنامج التطعيم الذي أطلقته حكومتنا، وتواصل الدولة حفاظها على مكانتها وجهة آمنة وجذابة للمقيمين والزوار».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، إن المجموعة وسّعت شبكة فروعها في السعودية، ليصل عددها إلى سبعة أفرع، مع افتتاح الفرع الثالث لها في الرياض.

دفعات مؤجلة

أكد «الإمارات دبي الوطني» مواصلة تقديم الدعم للمتعاملين معه، والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار، لافتاً إلى تقديم دعمه إلى أكثر من 120 ألف متعامل بقيمة 10.7 مليارات درهم.

وأوضح أن الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 6.8 مليارات درهم، تعكس الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي في المتعاملين، الناتج عن جائحة «كوفيد-19».

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