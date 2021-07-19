«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى فيينا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «الاتحاد للطيران»، أمس، أولى رحلاتها إلى فيينا، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة النمساوية.

وغادرت الرحلة رقم (EY147) من مطار أبوظبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً، لتصل إلى مطار فيينا الدولي في نحو الساعة 11:20 أمس، وسط ترحيب برشاشات المياه التقليدية. ويتم تشغيل الرحلة الجديدة يومي الخميس والأحد على متن طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر»، التي تضمّ 28 مقعداً في درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية، فضلاً عن أنظمة التسلية، وشبكة إنترنت لاسكي، على متن الطائرة.

وأفاد رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: «عقب نجاحنا في إطلاق ميكونوس وسانتوريني ومالقا خلال وقت سابق من يوليو الجاري، يسرنا أن نقوم بتشغيل رحلاتنا إلى فيينا، لتكون بذلك الوجهة الـ65 ضمن شبكة الاتحاد المتنامية، ونحن على ثقة بأن الفخامة والمشهد الثقافي النابض الذي تحظى به فيينا سيستهويان كثيراً من المسافرين». من جهته، قال الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في مطار فيينا، جوليان جاجر: «يسرنا أن نرحّب بالاتحاد للطيران في مطار فيينا، إذ تحظى الاتحاد للطيران بمكانة قوية وشبكة وجهات واسعة، ونحن سعداء بتشغيل الاتحاد رحلات مجدولة إلى فيينا. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهمة بالنسبة للسياحة النمساوية، وتشكل الرحلات الجديدة علامة جيدة على تعافي سوق السفر».

ولا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى الخضوع للحجر الصحي، سواء في النمسا أو أبوظبي، في حالة تلقي جميع جرعات التلقيح من أجل التحصين الكامل قبل 14 يوماً على الأقل من السفر، بما في ذلك لقاحا «سينوفارم» و«فايزر»، حيث توجد النمسا ضمن القائمة الخضراء.

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