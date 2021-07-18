الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى فيينا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الاتحاد للطيران، اليوم، أولى رحلاتها إلى فيينا، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة النمساوية.

وغادرت الرحلة رقم (EY147) من مطار أبوظبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً، ومن لتصل إلى مطار فيينا الدولي حوالي الساعة 11:20 صباح اليوم، وسط ترحيب برشاشات المياه التقليدية.



ويتم تشغيل الرحلة الجديدة يومي الخميس والأحد على متن طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» التي تضمّ 28 مقعداً في درجة الأعمال و262 مقعداً في الدرجة السياحية فضلاً عن أنظمة التسلية وشبكة إنترنت لاسكي على متن الطائرة.



وأفاد رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، مجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: «عقب نجاحنا في إطلاق ميكونوس وسانتوريني ومالقا خلال وقت سابق من شهر يوليو الجاري، يسرنا أن نقوم بتشغيل رحلاتنا إلى فيينا لتكون بذلك الوجهة الـ65 ضمن شبكة الاتحاد المتنامية، ونحن على ثقة بأن الفخامة والمشهد الثقافي النابض التي تحظى بها فيينا سوف يستهوي كثير من المسافرين».

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في مطار فيينا، جوليان جاجر: «يسرنا أن نرحب بالاتحاد للطيران في مطار فيينا، إذ تحظى الاتحاد للطيران بمكانة قوية وشبكة وجهات واسعة، ونحن سعداء بتشغيل الاتحاد رحلات مجدولة إلى فيينا. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهمة بالنسبة للسياحة النمساوية، وتشكل الرحلات الجديدة علامة جيدة على تعافي سوق السفر».



وتشتهر فيينا بفنون العمارة والثقافة الثرية والتراث الموسيقي، وتستغرق الرحلة نحو خمس ساعات وخمسون دقيقة من أبوظبي.

ولا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى الخضوع للحجر الصحي سواء في النمسا أو أبوظبي في حالة تلقي جميع جرعات التلقيح من أجل التحصين الكامل قبل 14 يوماً على الأقل من السفر، بما في ذلك لقاحي «سينوفارم» و«فايزر»، حيث توجد النمسا ضمن القائمة الخضراء.



يشار إلى أن جميع الطيارين وطاقم الضيافة الجوية على الرحلة المتجهة إلى فيينا تلقوا لقاح كورونا. وتعتبر الاتحاد للطيران أول شركة طيران في العالم تقوم بتلقيح جميع أفراد طاقمها الجوي ضد فيروس كورونا، كما أنها كانت الأولى على مستوى العالم التي اشترطت إبراز شهادة فحص كورونا سلبية قبل المغادرة من جميع المسافرين.



وعلى غرار جميع رحلات الاتحاد للطيران، فإن رحلة فيينا ستضمّ سفراء الاتحاد للصحة والسلامة وذلك ضمن برنامج الشركة الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المسافرين في كل مرحلة من مراحل الرحلة.



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