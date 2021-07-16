دبي تسجل 1218 مبايعة لشقق وفلل في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 5.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1346 مبايعة، بقيمة 3.64 مليارات درهم، منها 128 مبايعة لأراض بقيمة 854.35 مليون درهم، و1218 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.79 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.53 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 72 هبة، بقيمة 172.44 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم، في منطقة جميرا الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، ثم مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة، بقيمة 223 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 22 مبايعة، بقيمة 62 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة المرقبات، وأخيراً مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «مرسى دبي»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 232 مبايعة بقيمة 566 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 119 مبايعة، بقيمة 177 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

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