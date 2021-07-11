قصة برج.. مساكن الزمرد.. أيقونة معمارية في «دبي مارينا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تم تطوير مساكن الزمرد، بواسطة شركة «فاكسون» للعقارات في عام 2004، واكتمل في عام 2006، إذ يوفر 44 وحدة سكنية تتنوع بين شقق غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وصالة. وتبدأ إيجارات شقق غرفة وصالة من 70 ألف درهم سنوياً، وهو ما يعتبر متوسطاً جيداً للسكن في هذه المنطقة، والتي تعتبر من الأحياء الأهم والأغلى في دبي. يقع المبنى بالقرب من «برج دريم»، و«برج الأمواج» و«خليج اليخوت» و«نادي مرسى دبي لليخوت». ويجاور المبنى نخبة من المحال التجارية والفنادق والمطاعم العالمية. وتميزت «دبي مارينا» بموقعها الاستراتيجي في قلب إمارة دبي، والتي توفر نمط حياة راقياً، حيث تحتضن هذه البقعة أفخر وأشهر ناطحات السحاب والوجهات السياحية والمطاعم الراقية في دولة الإمارات والعالم، إذ يصل عدد الأبراج فيها إلى أكثر من 200 برج سكني، بما في ذلك برج الأميرة، وبرج كيان. وتوفر المنطقة مختلف الوحدات السكنية التي تتنوّع بين شقق غرفة وصالة، وشقق غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، وأربع غرف وصالة و«بنتهاوس» عصرية، وتضم أحدث المرافق والخدمات.

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