تصريح هام من "فلاي دبي" بشأن الاستفسارات المتعلقة بالسفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي": "مع اقترابنا من ذروة فترة السفر إلى جانب قيود السفر المتغيرة، نتلقى عددا كبيرا من استفسارات العملاء عبر قنواتنا"، مضيفا: "نعمل جاهدين لمساعدة عملائنا وسنقوم بالرد في أقرب وقت ممكن".

وأوضح المتحدث أن بعض تلك الاستفسارات التي تتلقاها الشركة تتوافر ردود عليها لعملائنا من خلال زيارة المواقع التالية:

قسم إدارة الحجز على موقع (flydubai.com) هو المكان الذي يمكن فيه للمسافرين إجراء تعديلات على حجوزاتهم: (www.flydubai.com/en/plan/manage-booking).



مركز معلومات "كوفيد-19" على الموقع هو المكان الذي يمكن العثور فيه على معلومات حول السفر مع "فلاي دبي": (https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19).

موقع (IATA Travel Center)، هو المكان الذي يمكن العثور فيه على أحدث إرشادات السفر: (https://www.iatatravelcentre.com/world.php)

موقع تعقب الوجهة التابع لـ"إياتا"، يوضح قيود السفر في كل وجهة: (https://www.iata.org/destination-tracker)



وأضاف المتحدث: "نود أن نذكر مسافرينا بأنهم بحاجة إلى الاطلاع على آخر المستجدات طوال رحلتهم حيث تتغير إرشادات السفر بشكل مستمر وضمن فترة قصيرة .

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