محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلسي "الادارة" و"الاستشاري" لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم تشكيل مجلس الادارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي..

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "هدفنا أن تكون الامارة محطة عالمية رئيسية في هذا القطاع الاقتصادي الجديد .. ووجهة رئيسية لرواد أعمال الاقتصاد الرقمي حول العالم.. متفائل بمستقبل الاقتصاد الرقمي بدبي" ..

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